الملا: نهدف لحفر 35 بئرا استكشافية للغاز بمصر باستثمارات 1.8 مليار دولار

القاهرة- مصراوي:

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الايطالية، وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئراً استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025 بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار.

وأضاف الوزير، خلال حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن الذي ينطلق غدا في العاصمة النمساوية فيينا، أنه من المستهدف حفر 21 بئراً خلال العام المالي الحالي 2023-2024، و14 بئراً خلال العام المالي 2024-2025.

وذكر أن مصر تعمل حاليا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط، وشرق دمنهور بدلتا النيل، و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية، وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وأوضح الوزير إن قطاع البترول المصري والشركات العالمية حفرت خلال السنوات الخمس الماضية عددا كبيرا من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئراً، وعلى أثرها تم تحقيق 284 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز.

وأشار إلى أن تلك الاكتشافات أضافت احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات، و5750 مليار قدم مكعب غاز، وساهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

وقال الملا إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبي إنتاج البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي وتستكمل تلبية باقي الاحتياجات من خلال الاستيراد الخارجي.

وأضاف أن الغاز الطبيعي يمثل الوقود الأهم حالياً والأكثر استهلاكاً في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خياراً رئيسياً في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وتوقع الوزير في ظل المعطيات القائمة بسوق النفط أن تستمر أسعار النفط متأرجحة عند مستويات تتراوح بين ما يزيد عن 70 دولاراَ للبرميل إلى نحو 80 دولاراً للبرميل.

وأشار إلى أن الدولة المصرية وقعت خلال مؤتمر الأطراف COP27 نحو 23 مذكرة تفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته منها 9 اتفاقيات إطارية مع كبرى الشركات العالمية بإجمالي استثمارات 80 مليار دولار.