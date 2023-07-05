إعلان

BBC

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:26 ص الأربعاء 05 يوليه 2023

البورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 17497 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.16%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.1% إلى مستوى 17466 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market