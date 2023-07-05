البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% إلى مستوى 17497 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.16%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.24%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.1% إلى مستوى 17466 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.