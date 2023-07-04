كيف نجحت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة؟ نكشف بالأرقام
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن جهودها في ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال عدة مبادرات مثل "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، و"تتلف في حرير"، و"طريقك أمان" لتوفير مستلزمات الحماية الشخصية لعمال "الدليفري"، وغيرها من المبادرات على النحو التالي:
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