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BBC

كيف نجحت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة؟ نكشف بالأرقام

11:04 م الثلاثاء 04 يوليو 2023

نيفين القباج وزيرة التضامن

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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن جهودها في ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال عدة مبادرات مثل "بر أمان" لرعاية صغار الصيادين، و"تتلف في حرير"، و"طريقك أمان" لتوفير مستلزمات الحماية الشخصية لعمال "الدليفري"، وغيرها من المبادرات على النحو التالي:​

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وزارة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة بر أمان

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