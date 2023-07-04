سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر الارتفاع بحلول تعاملات المساء، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بقيمة 5 جنيهات للجرام، وواصل سعر الجرام ارتفاعه بحلول تعاملات المساء بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1926 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 5.2 دولارا بنسبة 0.26%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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