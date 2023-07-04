إطلاق "HAQQ" أول عملة إسلامية رقمية مشفرة سبتمبر المقبل

كتب- علاء حجاج:

تستعد العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "HAQQ "، للإطلاق الرسمي في 1 سبتمبر 2023 في البورصات المركزية واللامركزية، بحسب موقع businesschief.

وقال الموقع إن شركة التشفير وقعت مع مجموعة DDCAP ومقرها المملكة المتحدة في مارس الماضي لإطلاق عملتها الرقمية مع أكثر من 300 بنك إسلامي عالمي.

حصلت العملة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على تمويل بقيمة 400 مليون دولار من مستثمري القطاع الخاص وكشفت تدريجياً عن ملامح خططها ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالفعل لدفع المشروع إلى الأمام، وبحسب الموقع فإن العملة حاصلة على موافقة عدد من أشهر علماء الشريعة في العالم.

تقدم مجموعة DDCAP البريطانية أكثر من 20 عامًا من الخبرة في خدمات وأنظمة الوساطة المستدامة في السوق المالية الإسلامية تهدف إلى العمل عن كثب مع الفريق لإطلاق حلول حصرية وثورية جاهزة للعصر الرقمي، بحسب الموقع.

ويتوقع أن يصل سوق التمويل الإسلامي العالمي إلى أكثر من 3.69 تريليون دولار بحلول عام 2024.

ودخلت شركة الأموال الرقمية في شراكة مع سوشي في عام 2023، وهي واحدة من أكبر البورصات اللامركزية في العالم، والتي تهدف إلى مساعدة مجتمع العملات الإسلامية العالمي للاستمتاع بالمزايا التي تشمل القدرة على توفير السيولة وحصة أصولهم وكسب الرموز خلال مرحلة تعدين السيولة.

قال مؤسس العملة الإسلامية محمد الكاف الهاشمي: "هذه مناسبة بالغة الأهمية كنا جميعًا ننتظرها، وأنا أتطلع إلى تقديم المزيد من التفاصيل المثيرة قريبًا".

على الرغم من أنه لا يزال في مرحلة مبكرة، فقد حصل فريق عملات HAQQ بالفعل على جوائز دولية، بما في ذلك أكثر تشفير ESG واعدًا وجائزة التميز الذهبي في حفل توزيع جوائز بلوكتشين في الشرق الأوسط.