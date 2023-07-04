شركات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط تجمع 256 مليون دولار في 3 أشهر

كتب- علاء حجاج:

قال تقرير صادر عن مؤسسة "ماجنيت" العاملة في مجال أبحاث الاستثمار المخاطر وريادة الأعمال، إن قيمة التمويلات التي جمعتها شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت نحو 256 مليون دولار بعدد 32 صفقة.

وأضاف التقرير أن المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أبدوا الحذر في بيئة السوق الحالية، مما أدى إلى انخفاض في الصفقات وجولات تمويل أكبر.

وأوضح أن هناك زيادة في حصة جولات التمويل في المرحلة المبكرة، حيث فضل المستثمرون جولات تمويلية أصغر من حيث القيمة وأقل خطورة، بينما كان نشاط الاندماج والاستحواذ على قدم المساواة خلال الربع الثاني من 2023 مع أرقام العام الماضي.

لكن التقرير أشار إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستعد لاستئناف النمو المتواصل مع وجود عدد من العوامل التي تدعم هذه الصناعة، وذلك رغم تحديات الاقتصاد الكلي التي حدثت في الفترة الأخيرة مثل التضخم، وتقلبات أسعار الفائدة عالميا، وانهيارات بنوك أمريكية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من التقلبات، هناك فرصة قوية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في الاتجاهات القادمة، مقارنة بالبنوك التقليدية التي تعمل على تشديد معايير الإقراض الخاصة بها أو زيادة تكاليف الاقتراض للعملاء في مثل هذا الوقت، ما يخلق فرصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتقديم خيارات إقراض بديلة بأسعار أكثر تنافسية وشروط أكثر مرونة.

وأضاف أنه في الوقت الذي شهدت فيه المناطق الجغرافية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضًا في التمويل والصفقات، تم إغلاق عدد من الجولات التمويلية البارزة.

وذكر أن شركات التكنولوجيا المالية ظهرت في نحو 29 صفقة تمويلية خلال الربع الثاني من العام الجاري على مستوى أفريقيا، فعلى سبيل المثال جمعت كل من TymeBank من جنوب أفريقيا، وM-Kopa الكينية أكثر من 100 مليون دولار معًا.

لا يزال قطاع التكنولوجيا المالية ينمو بشكل سريع في المنطقة الأفريقية مدفوعًا بزيادة معدلات الوصول إلى التكنولوجيا، ووجود عدد كبير من السكان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى المنتجات المالية، بحسب التقرير.

ويعتقد التقرير أن التحول نحو الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث ثورة في مختلف جوانب الصناعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والاستثمارات.

وقال إنه يمكن لشركات التكنولوجيا المالية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة العمليات وتقليل التكاليف واكتساب رؤى أكثر دقة حول سلوك العملاء.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها مشهد الاقتصاد الكلي، تواصل صناعة التكنولوجيا المالية تقديم فرص للنمو.