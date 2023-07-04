الإحصاء: عجز الميزان التجاري يرتفع 23.8% في أبريل الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 23.8%، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، سجلت قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي نحو 2.33 مليار دولار مقارنة بـ 1.89 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الجهاز ارتفاع عجز الميزان خلال أبريل الماضي إلى تراجع الصادرات بشكل كبير، ورغم تراجع الواردات على أساس سنوي.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 27.4%، لتسجل 5.36 مليار دولار خلال شهــر أبريل 2023 مقابـل 7.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (قمح بنسبة 1.4%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 2.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 33.6%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 52.4 %).

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 13.8%، وذرة بنسبة 61.3 %، والغاز الطبيعي بنسبة 16.6 %، وخامات حديد ومركزاتها بنسبة 5.2 %).

وتراجعت قيمة الصادرات نسبـة 44.9%، حيـث بلغـت 3.03 مليار دولار خـلال شهـر أبريل 2023 مقابل 5.50 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 75.6%، وفواكه طازجة بنسبة 58.8 %، والبترول الخام بنسبة 48.2 %، وملابس جاهزة بنسبة 34.1 %) .

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أبريل 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها ( قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 568.8%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 35.6%،وبصل طازج بنسبة 65.8%، منتجات البان بنسبة 1.4% )، وفقا للبيان.