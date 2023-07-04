البورصة تهبط بنسبة 1.1% مع نهاية أول تعاملات بعد إجازة العيد

كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.1% إلى مستوى 17466 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمبيعات المستثمرين العرب.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.36%، وهبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 67.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 36.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 31.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.18% إلى مستوى 17665 نقطة، مع نهاية تعاملات الاثنين قبل الماضي، في آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والتي امتدت لأسبوع.