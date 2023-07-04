لماذا لا تنخفض أسعار الأرز المعبأ بالأسواق رغم تراجعها بالجملة؟

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الأرز الأبيض تراجعا تدريجيا خلال الفترة الماضية بسوق الجملة، بعد ارتفاعات لمستويات قياسية لم تحدث من قبل، وذلك نتيجة تراجع الطلب على الشراء لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه لم ينعكس على أسعار السلعة في سوق التجزئة، حسبما ذكر متعاملون بسوق الأرز لمصراوي.

وقال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، في بيان أول أمس الأحد، إن المستهلك لم يشعر بهذا الانخفاض في الأرز المعبأ الذي استقر سعره كما هو، بينما تراجع سعر الأرز السائب الذي وصل سعره إلى 25 جنيها للكيلو.

لماذا لم يتراجع الأرز بسوق التجزئة؟

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن الأرز الأبيض لم يتراجع بسوق التجزئة نتيجة وجود كميات لدى التجار بالسعر السابق "المرتفع"، مشيرا إلى أن التجار يحاولون حاليا بيع ما لديهم بالأسعار السابقة لشراء كميات من الأرز الأبيض بالأسعار المتراجعة.

وتوقع النجاري وضع التجار تخفيضات على أسعار الأرز الموجود لديهم خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك لجذب المواطنين على الشراء والتخلص من الكميات الموجودة لديهم من الأرز وشراء كميات جديدة.

وأوضح النجاري، أن انخفاض سعر سلعة معينة يجبر المتاجر على وضع عروض على السلعة لجذب المواطنين للشراء، وذلك في ظل أيضا بيع السلعة في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مبادرات تخفيض الأسعار بسعر أقل من السوبر الماركت.

توقعات بانخفاض

قال رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز شهدت تراجعا تدريجيا خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع الطلب على الشراء وتوافر كميات كبيرة وانخفاض القوة الشرائية للمواطن بعد ارتفاعات كبيرة لأسعار الأرز.

وقال شحاته، إن "العام الجاري يعتبر أقل استهلاكا للأرز بالأسواق مقارنة باستهلاك المواطنين على مدار 10 سنوات ماضية".

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن سعر طن الأرز الأبيض بسوق الجملة تراجع تدريجيا ليتراوح بين 20 و24 جنيها حاليا مقابل 30 ألف جنيه قبل الانخفاض، كما تراجع سعر طن الأرز الشعير ليتراوح بين 13 ألف جنيه و14500 جنيه حاليا مقابل 20 ألف جنيه قبل التراجع.

وتوقع رئيس شعبة الأرز مزيد من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة بالأسواق.