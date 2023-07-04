خريطة الأسعار: زيادة البيض الأحمر وهبوط البطاطس والذهب يعوض بعض خسارته

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر البيض الأحمر في المزرعة اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وارتفعت أسعار الطماطم بينما تراجعت البطاطس في سوق العبور، كما ارتفع سعر الذهب بمنتصف التعاملات معوضا جزءا من خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

ارتفاع أسعار البيض الأحمر في المزرعة اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

ارتفاع الطماطم وهبوط البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

أسعار اللحوم والألبان والزيت والأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم يرتفع بحلول منتصف التعاملات والجرام يزيد 5 جنيهات