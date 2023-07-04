سعر الذهب اليوم يرتفع بحلول منتصف التعاملات والجرام يزيد 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بحلول منتصف التعاملات، وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1483 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1907 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2225 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2543 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1928 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بزيادة 7.1 دولارا بنسبة 0.37%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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