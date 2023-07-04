ارتفاع الطماطم وهبوط البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والملوخية والبامية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 و4.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

البطاطس بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه.

البصل بين 9.5 جنيه و14 جنيها.

الكوسة بين جنيهين و4.5 جنيه.

الجزر بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 1.5 و3.5 جنيه، بانخفاض جنيهين.

الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

البامية بين 16 و26 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و27 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و18 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و20 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 18 و35 جنيها.

مشمش صحراوي بين 20 و40 جنيها.

البرقوق بين 20 و60 جنيها.