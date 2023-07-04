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هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:43 ص الثلاثاء 04 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 17663 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.62%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.18% إلى مستوى 17665 نقطة، مع نهاية تعاملات الاثنين قبل الماضي، في آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والتي امتدت لأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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