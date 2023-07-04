هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.01% إلى مستوى 17663 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.62%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.18% إلى مستوى 17665 نقطة، مع نهاية تعاملات الاثنين قبل الماضي، في آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو والتي امتدت لأسبوع.
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