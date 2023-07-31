زيادة جديدة بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول التعاملات المسائية، وزاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات بمنتصف تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع 3 جنيهات في منتصف التعاملات، ليصل مجموع ارتفاعه إلى 10 جنيهات وذلك بعد انخفاضه 8 جنيهات في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1438 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1849 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2157 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2465 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 17256 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1966 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول التعاملات المسائية اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 7.3 دولار بزيادة قدرها 0.38% مقارنة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب