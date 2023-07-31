البترول: 20 مليون ساعة عمل بمشروع توسعات ميدور بدون توقف أو إصابات

كتب- مصطفى عيد:

نجح فريق عمل مشروع توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" في تحقيق 20 مليون ساعة عمل بدون توقف أو إصابات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

ويتكون فريق عمل مشروع التوسعات من وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والجانب الإيطالي "جهات التمويل وشركة التنفيذ تكنيب الإيطالية"، وشركات ميدور وبتروجت وإنبي وإيبروم.

وذكرت الوزارة أن لدى الجميع التزام واضح بتطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وبذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تحسين الأداء والإسراع بتنفيذ المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وتضمن عرض توضيحي لشركة تكنيب ما تحقق في المشروع من أعمال كان من أهم مؤشراتها، تنفيذ 27 عملية مراجعة للمشروع، ونقل المعرفة والدروس المستفادة من مراحل تنفيذ مشروع ميدور المختلفة لمشروع أنوبك بأسيوط الذى تنفذه شركة تكنيب، ومد 1861 كم من الكابلات واستخدام أكثر من 12 ألف طن صلب و حوالي 20 ألف طن معدات، وإنجاز مليون و 675 ألف ساعة عمل هندسية لإنتاج 12400 مستند وتصميم هندسي، وفقا للبيان.

كما تم استكمال وتشغيل عدد كبير من وحدات المشروع ودخول عدد آخر مرحلة التشغيل التجريبي، علاوة على إجراء اختبارات ما قبل التشغيل التجريبي للوحدات المتبقية، وذلك رغم التحديات المتتالية عالمياً، بحسب البيان.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية ما قدمه الجانبان المصري والإيطالي من جهات تمويل وشركات من تعاون وتنسيق وتنفيذ، فالجميع شركاء نجاح فيما تحقق بخصوص تحويل فكرة توسعات مصفاة ميدور لواقع ملموس يتم العمل حالياً على الإسراع بالانتهاء من كافة مراحله وفق توقيتاته المحددة.

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي ولد كفكرة عام 2015 أحدث صدى واتفق الجانبان المصري والإيطالي على الشروع فيه واليوم تم تشغيل المرحلة الثالثة منه تجريبياً، حيث جاء هذا المشروع برغم ما واجهه من تحديات في الوقت المناسب، خاصة مع تزايد التكلفة حالياً في مثل تلك المشروعات وطول فترة التنفيذ نظراً للتحديات التي تواجهها سلاسل الإمدادات.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع الهام بما يرتبط به من إنشاءات وفق قواعد خاصة وتصميمات هندسية متخصصة وتقنيات حديثة، مثل فرصة كبرى لكل المشاركين فيه لاكتساب الخبرات وصقل المهارات.

وذكر أن الشركات العاملة اكتسبت من المشروع خبرات جديدة تضيف لمكانتها كشركات تصميم وتنفيذ وتؤهلها للمزيد من الانطلاق خارجياً والعمل ضمن التحالفات التي تؤسسها الشركات الدولية للإسراع بتنفيذ المشروعات القومية العالمية الكبرى التي تهتم الشركات الدولية بوضعها وإبرازها على خريطة المشروعات العالمية.