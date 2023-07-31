عميدة كلية: طلاب يستخدمون الذكاء الاصطناعي في إنشاء رسائل علمية بشكل كامل

شريف الجبلي: يجب رفع المكون المحلي بالصناعات إلى 70% في الفترة المقبلة

كتب- علاء حجاج:

تصوير- محمد معروف:

قال مصطفى أبو جمرة، مدير شركة بيج براذر للتحليلات، إن الذكاء الاصطناعي موجود من الخمسينات ولكن لم يكن هناك كم كافٍ من البيانات، ولعل تطبيق شات "جي بي تي" قاد هذه الثورة.

وأضاف أبو جمرة أن شات جي بي تي سيتاح أونلاين على الموبايل العام المقبل وبالتالي يمكن استخدامه بشكل أسهل، وهو في الأساس يقوم بتحويل اللغة لعملية رياضية ليتمكن من تحليلها، لكن يعيبه أنه تدرب على 90% من البيانات بلغة غير عربية.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية "تأثير التكنولوجيا على الاستدامة في السوق المصري" من مؤتمر صناع القرار لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا اليوم برعاية مصراوي.

من جانبها، قالت نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، إن الذكاء الاصطناعي سيدعم عمليات البحث والتطوير وستجعلها أكثر تخصصا وأكثر كفاءة.

وأضافت أنه يجب تدريب الشباب على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي بشكل إيجابي، خاصة أن بعض الطلبة يستخدمونه في إنشاء رسائل علمية بشكل كامل وهذا أمر غير صحي.

وذكر أبو جمرة إن شركته لديها حل تكنولوجي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات في المجال المفتوح ودعمها ببيانات متخصصة يتم جمعها من خلال روبوت عبر الإنترنت، ليتم تحليل هذه البيانات في كل قطاع على حد حسب متطلبات العميل، الأمر الذي يساعد متخذ القرار في توفير رؤية سهلة للسوق أو القطاع ووضع حلول مناسبة.

وقالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك، إن عام 2023 كان الأصعب على شركتها، ولذلك لجأت لبعض التقنيات الهامة لترشيد نفقات الشركة وزيادة العائدات وعلى رأس هذه التقنيات كان الذكاء الاصطناعي.

ويقام مؤتمر "صناع القرار" لقطاع التصنيع والتكنولوجيا هذا العام برعاية موقع مصراوي، ويستهدف الجمع بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص والمفكرين لمناقشة جميع السبل الممكنة للتعامل مع الانقسامات التي يواجهها مجتمعنا، وإعادة تصور الحلول لتحديات 2023 الحالية، والتطلع إلى المستقبل.

وتعد الفعالية فرصة للاقتراب والتفكير بين مختلف أطراف صناع القرار لمشاركة الأفكار نحو مستقبل أفضل، ويحرص المؤتمر على جمع القادة وصناع القرار في القطاعين الخاص والحكومي بشكل دوري لتبادل الرؤى والاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تعمل على تطوير كل سوق.