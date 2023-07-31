صرف معاشات شهر أغسطس غدا بالبنوك والبريد

كتبت- دينا خالد:

تصرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الثلاثاء، معاشات شهر أغسطس 2023، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، بالإضافة إلى فروعهما ومنافذ الصرف الخاصة بالهيئة.

ويمكن صرف المعاش من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر، وكذلك منافذ شركة فوري.

ويتضمن المعاش الزيادة الجديدة بنسبة 15% للشهر الخامس على التوالي، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كان جمال عوض الدين، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أعلن في مارس الماضي، أن قيمة الزيادة في المعاشات التي تقرر صرفها بدءا من أبريل الماضي تتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى.

وأوضح عوض أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن.