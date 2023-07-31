خريطة الأسعار: تراجع الحديد والعدس وارتفاع السكر وتقلبات في الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار العدس والدواجن والحديد اليوم الاثنين في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السكر، وعوض الذهب بعض خسائره الصباحية بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

انخفاض أسعار العدس وزيت الذرة وارتفاع السكر في الأسواق اليوم

انخفاض الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم بسوق العبور

ارتفاع الطماطم والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق العبور

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات