صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% إلى مستوى 17595 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.37%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 110.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 68 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 42.3 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.24% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.