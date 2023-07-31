القباج تصدر قرارا بتعيين حسن مصطفى مساعدا لوزيرة التضامن للاستثمار
كتبت- دينا خالد:
أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتعيين حسن مصطفى عبد العزيز السيد، مساعدًا لوزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد لمدة عام تبدأ من تاريخ الأول من يوليو 2023.
ويتولى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وتنمية الموارد وضع خطط تنمية موارد الوزارة من خلال تحسين الاستفادة من أصولها، وتعظيم عوائدها لإعادة استخدامها في أهداف تنموية واجتماعية، بحسب بيان للوزارة اليوم.
ويساهم مساعد الوزيرة في إعداد اللوائح والإجراءات التنفيذية اللازمة لحوكمة تنمية الموارد والاستثمار بالوزارة.
وتعمل الوزارة في الوقت الحالي على التوسع في شراكاتها مع القطاع الخاص وكافة القطاعات الأخرى للدفع بتحسين وضع الوزارة الاقتصادي والعمل على تحسين خدماتها، وتحديث عمليات الميكنة التي بدأت في الاهتمام بها منذ أعوام قليلة.
وحصل حسن مصطفى على ماجستير في التخطيط للتنمية المستدامة، وباحث دكتوراه في إدارة الأزمات والمخاطر بكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة.
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