التنمية الصناعية: هدف الـ100 مليار دولار صادرات سيتحقق بتوطين التكنولوجيا

شريف الجبلي: يجب رفع المكون المحلي بالصناعات إلى 70% في الفترة المقبلة

كتب- علاء حجاج:

تصوير- محمد معروف:

قال محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مصر تركز بشكل كبير على تطوير الصناعة وهي من القطاعات التي تحتاج خطط طويلة الأمد لتحقيق المستهدفات بها.

ويرى عبد الكريم، خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر صناع القرار لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا في نسخته الثانية، أنه يجب توطين التكنولوجيا في الصناعة المصرية من أجل امتلاك مزايا تنافسية وتطوير إنتاج مصر الصناعي.

وأكد أن الصناعة لم تعد تقليدية كما كانت، لكنها أصبحت تعتمد على التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح عبد الكريم أن هيكل الصادرات المصرية يعتمد على نحو 900 سلعة من نحو 1250 سلعة وهي شبه ثابتة لأكثر من عقد من الزمن وهذا يقلل من تنافسية مصر.

وأشار إلى أن مصر لديها فرصة قوية من خلال التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

ويعتقد عبد الكريم أن تحقيق مصر مستهدفات زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار أمر مهم، ولن يتحقق إلا بتوطين التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي.

ويرى أن مصر يجب أن تركز على الصناعات ذات النمو العالي لتحقيق نمو سريع وكبير في الصادرات، مع توطين مستلزمات الإنتاج وخامات هذه الصناعات.

وقال إن الهيئة بدأت تخصيص الأراضي الصناعية في الفترة الأخيرة اعتمادا على الصناعات ذات الأولوية التي يمكن التصدير، وتم تحقيق نمو قدره 600% في تخصيص الأراضي الصناعية خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقال أحمد مدكور، نائب الرئيس للقطاع الصناعي بشركة شنايدر إليكتريك شمال أفريقيا والمشرق العربي، إن توطين التقنيات الحديثة في الصناعة يسهم في تحسين الإنتاجية ما يزيد من فرص التصدير، وكذلك يسهل إدارة العملية الإنتاجية عن بعد ما يضمن الالتزام بمستويات الجودة.