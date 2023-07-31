انخفاض أسعار العدس وزيت الذرة وارتفاع السكر في الأسواق اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار العدس المعبأ وزيت الذرة والدواجن في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار السكر المعبأ والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.12 جنيه، بانخفاض 22 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 37.94 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.98 جنيه، بارتفاع 17 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.2 جنيه، بارتفاع 92 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 26.79 جنيه، بارتفاع 2.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.96 جنيه، بارتفاع 98 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 47.47 جنيه، بانخفاض 1.15 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 70.74 جنيه، بانخفاض 4.47 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 4.58 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.23 جنيه، بانخفاض 59 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 86.32 جنيه، بانخفاض 2.63 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.35 جنيه، بارتفاع 78 قرشا.

كيلو الفول السائب: 36.88 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض:98.44 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 181.13 جنيه، بارتفاع 2.16 جنيه.

لتر اللبن السائب: 21.38 جنيه، بانخفاض قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 60.06 جنيه، بانخفاض 8 قروش.

لتر اللبن المعبأ: 27.84 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.