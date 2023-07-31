اقترب الحصاد.. هل يؤثر حظر تصدير الأرز الهندي على مصر؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الأرز، لمصراوي، إن حظر الهند تصدير الأرز الأبيض لن يؤثر على مصر، موضحين أن مصر تمتلك أرصدة من الأرز تكفي للاستهلاك لفترة تتجاوز العام، مع توقعاتهم أن يكون القرار الهندي مؤقتا لفترة محددة.

وأعلنت حكومة الهند- أكبر مصدر للأرز في العالم- منذ أيام منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، وأوضحت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان لها، أن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأعقب ذلك قرار روسي بمد حظر تصدير الأرز، وأعلنت الحكومة الروسية، منذ يومين، مد فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى 31 ديسمبر 2023، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية هناك، وذلك بعد اتخاذ هذا الإجراء لأول مرة قبل عام.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، يوم الجمعة، عن وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة 4 أشهر لضمان الحفاظ على إمدادات كافية في السوق المحلية.

هل يؤثر حظر التصدير على مصر؟

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن حظر تصدير الهند للأرز الأبيض لن يؤثر على مصر، مشيرا إلى أن المساحة المزروعة من المحصول المحلي خلال العام الجاري تغطي احتياجات مصر، بالإضافة إلى وجود مخزون مستورد من الأرز الهندي.

ووفقا لآخر قرارات وزارة الموارد المائية والري، بشأن مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الأرز في العام الحالي، فإن المساحة المزروعة من الأرز تصل إلى نحو مليون و74 ألف فدان.

وأوضح النجاري أن حظر الهند للأرز سيكون مؤقتا ولن يستمر لفترة طويلة، وهو يهدف لكبح جماح الأسعار المرتفعة لديهم، موضحا أن مصر لن تلجأ للبحث عن دولة بديلة للاستيراد منها.

واتفق معه في القول، رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، قائلا إن مصر لديها مخزون كبير من الأرز يكفي للاستهلاك، خاصة مع اقتراب فترة حصاد المحصول للعام الجديد وتراجع طلب المواطنين على شراء الأرز الأبيض بالأسواق خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع سعره.

وأوضح شحاتة أن مصر استوردت شحنتين من الأرز الهندي هذا العام، واحدة تصل إلى 50 ألف طن لصالح هيئة السلع التموينية، وأخرى كانت لصالح القطاع الخاص بحوالي 100 ألف طن، وذلك لتهدئة أسعار الأرز بالسوق المحلي خلال الأشهر الماضية.

ويتم حصاد محصول الأرز بمصر من منتصف شهر أغسطس وحتى أكتوبر المقبل، وفقا لقول شحاتة، لمصراوي.

وبحسب النجاري، فإن الأرصدة من الأرز بمصر تكفى للاستهلاك حتى سبتمبر 2024.

وشهدت أسعار الأرز المحلي ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية، تزامنا مع نقص كبير في المعروض بالسوق واختفاء بعض الأنواع المعبأة، قبل أن تعود الأسعار إلى التراجع خلال الشهرين الأخيرين.

وتتراوح أسعار الأرز الأبيض الجملة في المضارب بين 15.5 جنيه و17 جنيها للكيلو، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبل، حسبما ذكر مصطفى النجاري.

ويتراوح سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق للمستهلكين بين 20 و22 جنيها، أما الأرز المعبأ فكل شركة تحدد أسعاره، وفقا لنسبة الكسر، وباختلاف الأنواع الفاخرة والعادية، وفقا لقول شحاتة منذ أيام قليلة لمصراوي.