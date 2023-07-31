بالصور- انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر "صناع القرار" برعاية مصراوي

شريف الجبلي: يجب رفع المكون المحلي بالصناعات إلى 70% في الفترة المقبلة

كتب- علاء حجاج:

تصوير- محمد معروف:

انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر صناع القرار لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا برعاية إعلامية من موقع مصراوي.

ويجمع مؤتمر "صناع القرار" عددا من كبار مسئولي الشركات العامة والخاصة والمسئولين الحكوميين من أجل طرح ومناقشة العديد من القضايا المختلفة والعمل على إيجاد حلول وبدائل للتحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والاقتصادية على السوق المصرية، وأيضا الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة الحكومة وجميع القطاعات في النهوض بالاقتصاد المصري، ومواصلة النمو.

ويستهدف المؤتمر الجمع بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص والمفكرين لمناقشة جميع السبل الممكنة للتعامل مع الانقسامات التي يواجهها مجتمعنا، وإعادة تصور الحلول لتحديات 2023 الحالية، والتطلع إلى المستقبل.

وتعد الفعالية فرصة للاقتراب والتفكير بين مختلف أطراف صناع القرار لمشاركة الأفكار نحو مستقبل أفضل، ويحرص المؤتمر على جمع القادة وصناع القرار في القطاعين الخاص والحكومي بشكل دوري لتبادل الرؤى والاقتراحات والحلول للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تعمل على تطوير كل سوق.