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البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:46 ص الإثنين 31 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 17590 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.24% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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