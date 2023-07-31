البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.21% إلى مستوى 17590 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.3%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.28%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1.24% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.