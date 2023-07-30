"بنك إن بوكس" تعلن تأسيس مقرها الإقليمي بمصر واستثمار 10 ملايين دولار

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "بنك إن بوكس" تأسيس مقرها الإقليمي في مصر لتقديم منصة لخدمات الحلول البنكية والمدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحلول الذكية لميكنة وسائل النقل والمواصلات وحلول المدفوعات الحكومية الرقمية وغيرها، وذلك تزامنا مع طرح البنك المركزي قواعد الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه المنصة توفر باقة من الخدمات والنظم التي تم تطويرها داخليا لتمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات من الاعتماد على منصة واحدة متكاملة في تقديم كافة الخدمات البنكية والمدفوعات الإلكترونية.

وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة قررت تأسيس مقرها الإقليمي بمصر باستثمار مباشر يصل إلى 10 ملايين دولار بعد دراسة العديد من الخيارات الأخرى بالمنطقة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي وفقا لرغبة البنوك والمؤسسات المالية فى تقديم خدمات ومنتجات جديدة لإرضاء العملاء والمستخدمين، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات والمدفوعات وتأكيدا على قوة ونمو الاقتصاد المصري.

وأوضح محمود أن "بنك إن بوكس" تهدف إلى توفير التكنولوجيا والخدمات للمؤسسات المالية B2B وليس تقديم خدماتها بشكل مباشر للتجار والأفراد في الوقت الحالي.

وذكرت الشركة أن من بين الخدمات التي تقدمها خدمات البنوك الرقمية بدءا من تطبيقات الهاتف البنكي والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية White Label، وخدمات الترميز Tokenization، وخدمات إعرف عميلك الإلكترونية e-KYC، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعديد من الخدمات ومنها Chatbot وOpen Banking APIs وغيرها.

وأوضحت أنها تقدم أيضا خدمات الفروع المميكنة وتكنولوجيا خدمات الاتصال والتي تمكن البنوك من الاعتماد على مقدم خدمة واحد في تقديم كافة خدمات البنوك الرقمية، إلى جانب خدمات أخرى مثل إصدار ومعالجة البطاقات البنكية بكافة أنواعها سواء بطاقات الائتمان والخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع بكافة أنواعها، وخدمات تشخيص البطاقات Personalization لحظيا سواء مركزيا لدى البنك أو من خلال الفروع.