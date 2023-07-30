بعد تقلبات.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع في منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1437 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2155 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة الماضية بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 0.69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



