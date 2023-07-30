شعبة الدواجن: الأسعار تعود للزيادة.. والكيلو يرتفع 5 جنيهات في أسبوع

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا في الأسواق بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد خلال أسبوع، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت إلى 60 جنيها للكيلو بالمزرعة مقابل 55 جنيها بالمزرعة قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات.

وبحسب السيد، فإن متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم بالأسواق يتراوح بين 68 و70 جنيها.

كانت أسعار الدواجن تراجعت في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض سعر الكيلو بنحو 10 جنيهات في أسبوعين ليسجل في المزرعة الأسبوع الماضي نحو 55 جنيها قبل أن يعود للارتفاع مجددا.

وأرجع السيد عودة الأسعار للارتفاع، إلى زيادة تكلفة الإنتاج، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث قفز سعر طن الذرة نحو ألفي جنيه خلال أسبوع وهو ما رفع أسعار المنتج النهائي للعلف بنحو ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أن سعر كيلو الأوراك يسجل نحو 75 جنيها بالأسواق، ويصل أعلى سعر لكيلو البانيه إلى 160 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.