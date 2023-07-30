خروج أسهم 4 شركات من المؤشر الرئيسي للبورصة بدءا من أول أغسطس
كتبت- شيرين صلاح:
أعلنت البورصة، في بيان لها اليوم الأحد، انتهاء أعمال المراجعة الدورية النصف سنوية لمؤشرات سوق الأوراق المالية المصري، خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2023، ليتم العمل بالقوائم الجديدة للأسهم المقيدة بالمؤشرات بدءا من أول أغسطس بعد عمليات تغيير الأسهم.
وقالت البورصة إن أعمال المراجعة أسفرت عن خروج عدد من الشركات من المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومؤشر EGX30 Capped، ومؤشر EGX30 TR والتي وصل عددها إلى 4 شركات في مقابل دخول 4 شركات أخرى، وجاءت كالتالي:
الشركات التي انضمت لمؤشر EGX30
بلتون المالية القابضة
بي انفستمنتس القابضة
الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أوراسكوم للتنمية مصر
الشركات التي خرجت من مؤشر EGX30
تعليم لخدمات الإدارة
ابن سينا فارما
شركة مستشفى كليوباترا
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخصية- راميدا
التغيرات بشركات مؤشري 70 و100
كما شهد مؤشر البورصة متساوي الأوزان EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منهم إلى مؤشر EGX30، في مقابل دخول 16 شركة أخرى، أما مؤشر EGX100 EWI فشهد استبعاد 12 شركة، في مقابل دخول 12 شركة أخرى.
ووفقا للبيان، تجري إدارة البورصة مراجعتين كل عام لمؤشرات الأسهم تنتهي الأولى في يناير، ويتم بدء العمل بها أول فبراير (عن الفترة من أول يوليو إلى 31 ديسمبر)، وتنتهي المراجعة الثانية آخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس (عن الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو).
وترصد المراجعات التغير في قيم التداولات على الأسهم المقيدة، وكذلك قيم الأسهم حرة التداول، وفقا لمنهجيات كل مؤشر، وتشمل المراجعة استبعاد الشركات غير المؤهلة، وإدراج الشركات التي تستوفي المعايير.
مؤشر سندات الخزانة
شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، وخرج من المؤشر 11 إصدارا في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدارا.
وتقوم إدارة البورصة بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.
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