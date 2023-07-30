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البورصة تصعد 1.24% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

03:31 م الأحد 30 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.24% إلى مستوى 17347 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.04%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 13.7 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17339 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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