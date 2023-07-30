أبو المكارم: خفض إمداد مصانع أسمدة بالغاز.. والإنتاج سيتراجع بين 20 و30%

كتبت- شيرين صلاح:

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، لمصراوي، أن الحكومة أخطرت عددا من شركات الأسمدة بخفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة بنسبة 20% الأسبوع الماضي.

وأضاف أبو المكارم أن خفض إمداد المصانع بالغاز الطبيعي يؤثر على إنتاج المصانع بالتراجع بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وأوضح أن هناك عددا ليس بقليل من مصانع القطاع تعتمد في إنتاجها اعتمادا كليا على الغاز الطبيعي، فمع خفض إمداد الغاز فإن بعض من خطوط الإنتاج ستتوقف بالإضافة إلى تخفيض عدد من العمال بهذه المصانع، كما ستتأثر أيضا الكميات المتعاقد عليها بالتصدير بتراجع الإنتاج.

وبحسب رئيس المجلس التصديري، لمصراوي، فإن أزمة انقطاع الكهرباء أيضا ستؤثر على الإنتاج وليس خفض إمداد الغاز الطبيعي وحده، موضحا أن هناك مصانع تنقطع عنها الكهرباء بين مرتين وثلاث مرات في اليوم الواحد، مما يستدعي توقف الآلات وتعطيل الإنتاج يوما كاملا أحيانا لبدء عمل الآلات بالمصانع مرة أخرى.

وعن تأثير خفض إمداد الغاز على صادرات الربع الأخير من العام الجاري، أوضح أن خفض تزويد المصانع بالغاز الطبيعي يؤثر على صادرات القطاع بالربع الأخير من عام 2023، خاصة في ظل أزمة تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام وتكدس الكثير من الشحنات الخاصة بالقطاع بالموانئ التي تحتاج للدولار للإفراج عنها.