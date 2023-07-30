بي إنفستمنتس: استثمرنا 300 مليون جنيه في شراكة العزبي والصندوق السيادي

كتبت- دينا خالد:

قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إنها استثمرت 300 مليون جنيه في شركة EZ International التي تم إطلاقها مؤخرا، من خلال شركة "بي فارما".

وذكرت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد، أن ذلك يأتي بعد إعلان إطلاق شركة EZ International في مايو الماضي بين بي إنفستمنتس والصندوق الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية (التابع لصندوق مصر السيادي)، بالشراكة مع صيدلية العزبي العاملة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات.

وتم إطلاق شركة EZ International بغرض تقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

وأشارت الشركة إلى أن حصتها في شركة "بي فارما" تبلغ حالياً 60%.

كانت شركة بي إنفستمنتس القابضة أسست شركة "بي فارما" بغرض الاستثمار في شركة EZ International.

وتأسست شركة بي إنفستمنتس في عام 2006، وهي شركة أسهم خاصة مقرها مصر ومستثمر في رأس المال من خلال مجموعة متنوعة من الاستثمارات بقطاعات التطوير العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، والطاقة المتجددة، والتصنيع والأغذية والمشروبات، وغيرها، وفقا لموقع الشركة، وهي مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015.