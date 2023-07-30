المصرية للاتصالات تعلق على أنباء اقتراب حسم صفقة بيع حصتها بفودافون مصر
كتب- مصطفى عيد:
علقت الشركة المصرية للاتصالات على الأنباء التي ترددت بشأن اقتراب حسم صندوق قطر السيادي لصفقة استحواذه على حصة الشركة في شركة فودافون مصر.
وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة اليوم الأحد: "الشركة المصرية للاتصالات لم تتلق أي عرض رسمي من أي جهة بخصوص هذا الشأن".
وأشارت إلى أنها ستوافي البورصة بأي مستجدات قد تطرأ حول هذا الأمر في حينه.
كانت إحدى الصحف المحلية المتخصصة نقلت عن مصادر لم تسمها ترجيحها بأن ينفذ جهاز قطر للاستثمار عملية الاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر في غضون شهرين، وأنه كان من المقرر أن يتم التنفيذ خلال الشهر الجاري بعد الاتفاق على التقييم، ولكن لا تزال النسبة المستهدفة محل نقاش بين الطرفين.
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