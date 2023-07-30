الإحصاء: ربع مليون نسمة زيادة بعدد سكان مصر في أقل من شهرين

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 105 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 57 يوم.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، سجل عدد سكان مصر 105 مليون نسمة بالداخل في الثالث من يونيو الماضي.

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.3 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.5 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.9 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.1 مليون نسمة.

وسجل عدد سكان في محافظة البحيرة 6.9 مليون نسمة، ثم المنيا 6.3 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.1 مليون نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4.1 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، وقنا 3.6 مليون نسمة، وبني سويف 3.6 مليون نسمة، وأسوان 1.7 مليون نسمة، ودمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، والسويس 793.3 ألف نسمة، وبورسعيد 792.4 ألف نسمة، ومطروح 549.1 ألف نسمة، وشمال سيناء 450.5 ألف نسمة، والبحر الأحمر 403.9 ألف نسمة، والوادي الجديد 267 ألف نسمة، وجنوب سيناء 115.3 ألف نسمة.