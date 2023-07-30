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ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

11:52 ص الأحد 30 يوليو 2023

اسعار السمك

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي في سوق الجملة بالعبور اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس، بينما استقرت أسعار عدد من الأصناف الأخرى، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 61 و65 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و95 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيها و300 جنيه.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 60 و70 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار السمك سوق العبور أسعار السمك البلطي

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