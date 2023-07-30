ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد في الأسواق
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
أسعار الحديد والأسمنت
سعر طن الحديد الاستثماري: 36633 جنيها، بزيادة 373 جنيها.
سعر طن حديد عز: 37655 جنيها، بزيادة 912 جنيها.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 1896 جنيها، بزيادة 25 جنيها.
سوق مصراوى
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