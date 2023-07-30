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101 جنيه لكرتونة الأبيض.. أسعار البيض اليوم الأحد في المزرعة

11:29 ص الأحد 30 يوليه 2023

أسعار البيض اليوم

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الأحد في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 100.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 102.75 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 110.75 جنيه.

وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

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