صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 17347 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.72%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17339 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.