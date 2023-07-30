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صعود طفيف للبورصة مع بداية تعاملات أولى جلسات الأسبوع

10:22 ص الأحد 30 يوليه 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.05% إلى مستوى 17347 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.72%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.56%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.33% إلى مستوى 17339 نقطة، مع نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، مدفوعا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

سوق مصراوى

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70 EWI

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