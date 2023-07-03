سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يقلص خسارته بحلول تعاملات المساء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.
كان سعر جرام الذهب هبط 40 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يرتفع في منتصف التعاملات معوضا بعض خسائره.
أسعار الذهب اليوم
ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1487 جنيها للجرام.
وزاد الذهب عيار 18 إلى 1911 جنيها للجرام.
ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2230 جنيها للجرام.
وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 2549 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب
ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.
سعر الذهب عالميا
سجل سعر الذهب عالميا نحو 1924 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 5.5 دولارا بنسبة 0.29%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
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