خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وهبوط الذهب واستقرار السلع الأساسية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر البيض الأحمر والبلدي في المزرعة اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وبقيت أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في أغلبها عند نفس مستويات أمس، بينما واصل سعر الذهب تراجعه اليوم حتى منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار اللحوم والزيت والأرز بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

3 جنيهات زيادة في سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين بالمزرعة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات