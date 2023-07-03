خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض وهبوط الذهب واستقرار السلع الأساسية
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر البيض الأحمر والبلدي في المزرعة اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وبقيت أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك في أغلبها عند نفس مستويات أمس، بينما واصل سعر الذهب تراجعه اليوم حتى منتصف التعاملات.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
أسعار اللحوم والزيت والأرز بالأسواق اليوم الاثنين
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين
3 جنيهات زيادة في سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين بالمزرعة
أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)
هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات
سوق مصراوى
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
-
أقوي مبيدات للصراصير والنمل وحشرات الصيف بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
متنقل وموفر للكهرباء.. أفضل أنواع مبردات الهواءتفاصيل
-
أحدث صيحات البنطلون الجينز للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 199 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: