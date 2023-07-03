وزير عربي سابق.. من هو الرئيس الجديد لشركة روسنفت عملاق الطاقة الروسية؟

كتبت- شيماء حفظي:

أصبح وزير الطاقة والصناعة السابق في قطر، الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، وفقا لما نقتله وكالتا الأنباء القطرية والروسية "تاس".

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس، فإن مساهمي الشركة وافقوا في اجتماعهم يوم 30 يونيو، على تشكيل مجلس الإدراة الجديد للشركة والذي يتضمن 11 عضوًا بينهم 3 مسؤولين قطريين.

وتمثيلا عن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي القطري)، الذي يمتلك نحو 18.5% من أسهم روسنفت - وهو ليس أكبر مساهم فيها - ضم تشكيل مجلس الإدارة كل من فيصل السويدي، وحمد راشد المهندي.

من هو رئيس الشركة الجديد؟

هو الدكتور محمد بن صالح السادة، ولديه 40 سنة من الخبرة في قطاع الطاقة، ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

كان السادة، تولى منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة في قطر من عام 2007 حتى 2011.

كما تولى منصب وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول (قطر للطاقة) من عام 2011 حتى عام 2018، كما ترأس مجالس إدارة عدد من الشركات التابعة للشركة.

وتشير البيانات المتاحة عبر شركة روسنفت، إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك نحو 18.5% من الشركة الروسية عبر شركة تابعة.