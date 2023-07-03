هبوط جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر تراجعا جديدا مع منتصف التعاملات، وانخفض سعر الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بما كان عليه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1480 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2573 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1913 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 6.1 دولارا بنسبة 0.32%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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