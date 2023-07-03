مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي الحكومة

كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

ومن المقرر أن تصرف وزارة المالية مرتبات شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءا من يوم الأحد 23 يوليو ولمدة 5 أيام تشمل أيضا الاثنين والثلاثاء والأربعاء والأحد 24 و25 و26 و30 يوليو، (الخميس 27 يوليو سيكون إجازة على الأرجح بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو).

وأوضحت الوزارة في كتاب دوري أنه سيتم صرف أي متأخرات مستحقات العاملين عن الشهر الماضي لمدة 3 أيام في يوليو تشمل 9 و10 و11 يوليو.

كانت وزارة المالية أعلنت في بيان سابق الشهر الماضي، مواعيد صرف مرتبات أشهر يوليو الجاري وأغسطس وسبتمبر المقبلين.

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس بدءًا من 24 أغسطس، والمتأخرات أيام 7، و9، و10 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بسيوني بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.