ندوات تعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أسوان والإسكندرية

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كتبت- شيماء حفظي:

عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالتعاون مع محافظتي أسوان والإسكندرية ندوتين تعريفيتين في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثانية والمتاح التقدم لها حاليا حتى نهاية يوليو 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة .

وأوضحت سلمى نصار ممثل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادي، أن هناك دور حيوي وفعال لـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتأهيل المشروعات المختلفة التى تقدمت لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، والتي تهدف لوضع حلول للحد من تغير المناخ.

وخلال الندوة، قدم منسق المبادرة من وزارة التخطيط نبذة مختصرة عن نشأة المبادرة، وفئاتها، وشروط وآليات المشاركة بها، والقائمين عليها، ومراحلها المختلفة مؤكدًا أن المبادرة تعمل على زيادة الوعي البيئي لدى المواطن، وتوطين مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات تغير المناخ.

وخلال فعاليات ندوتي محافظتي أسوان والأسكندرية، استعرض ممثلو وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة أهداف وفئات المبادرة وآليات ومعايير تقييم المشروعات المشاركة بالدورة الثانية، ومفهوم وآليات تقييم المكون الأخضر والمكون الذكي، ومعايير تقييم المشروعات الخاصة بفئة المرأة.