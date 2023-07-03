أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند مستوياتها أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.25 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 7.5 جنيه و8 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الكوسة بين 9 جنيهات و17 جنيها.

الجزر بين 7 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و16 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و7.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و5.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات.

البامية بين 24 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 19 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 12 و22 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 9 جنيهات و16 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و24 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 12 و28 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و24 جنيها.

البرقوق بين 10 جنيهات و20 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.