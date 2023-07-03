3 جنيهات زيادة في سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الاثنين بالمزرعة
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كرتونة البيض الأحمر جنيها واحدا، كما زاد سعر كرتونة البيض البلدي 3 جنيهات في المزرعة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته على فيسبوك.
أسعار البيض اليوم
سعر كرتونة البيض الأبيض: 116.75 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر: 117.75 جنيه، بزيادة جنيه.
سعر كرتونة البيض البلدي: 118.75 جنيه، بزيادة 3 جنيهات.
وعانى المستوردون والصناع خلال العام الماضي من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، وهو ما أدى وقتها لارتفاع كبير في أسعار البيض مع قلة المعروض وارتفاع أسعار الأعلاف.
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