سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1437 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2155 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2463 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1959 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 13.4 دولار بزيادة قدرها 0.69% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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