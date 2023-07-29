خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم

كتب- علاء حجاج:

كثيرا ما يقرر العملاء الانتقال من تبعية شركة محمول لأخرى، بسبب مشاكل في تغطية الشبكة أو بحثا عن أنظمة أكثر مرونة، وبحسب القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمكن للعملاء الانتقال بنفس الرقم من شركة محمول لأخرى بخطوات بسيطة.

ووفقا للقواعد المحدثة من جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لانتقال العملاء من شركة لأخرى، يمكن إتمام عملية النقل خلال 24 ساعة، بشرط أن يكون مر على العميل 4 شهور على الأقل في الشركة المنتقل منها، وأن يكون مسددا لآخر فاتورة إذا كان عميل فاتورة.

وفي هذا التقرير، يرصد مصراوي الخطوات المطلوبة الانتقال من شركة محمول إلى أخرى بدون رسوم إضافية:

1- التوجه لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال إليها وملء طلب النقل مع تقديم إثبات ملكية الخط، وتقديم ما يثبت سداد آخر فاتورة إذا كان عميل فاتورة.

2- يسلم مركز خدمة العملاء الشريحة الجديدة للعملاء بعد الانتهاء من تقديم الطلب.

3- ستصل للعميل رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

4- بعدها يستبدل العميل الشريحة الجديدة بالقديمة، وتكون عملية النقل قد تمت بذلك بالفعل.

في حال رفض الطلب توضح الشركة سبب الرفض، ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض والتقدم بطلب من جديد.