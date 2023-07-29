وزير الصناعة: فرص كبيرة أمام مرسيدس- بنز لإنتاج الشاحنات الكهربائية بمصر

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن هناك فرص كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجبيت لإنتاج الشاحنات الكهربائية في مصر في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لشركات إنتاج السيارات.

جاء ذلك خلال لقاءه، مع وفد شركة مرسيدس-بنز ايجبيت برئاسة جيرد بيترليش الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في السوق المصري والفرص التصديرية للشركة بالأسواق الإقليمية والعالمية، بحسب بيان اليوم السبت.

وأضاف سمير، أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات صناعة السيارات العالمية للاستمرار والتوسع بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار سمير، إلى حرص الوزارة على عقد لقاءات بصفة دائمة مع الشركات المستثمرة في السوق المصري لاستعراض مطالبها، وتقديم حلول واستجابات فورية لهذه المطالب بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار الوزير، إلى أهمية الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصنعة في مصر أمام أسواق هذه الدول.

وأوضح سمير، أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة مرسيدس-بنز ايجيبت لتوسيع صادراتها لأسواق الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات التي تغطي عدد كبير من الأسواق العالمية.

وقال جيرد بيترليش، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز ايجبيت، إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للاستمرار والتوسع في السوق المصري بإعتباره أحد أهم الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا.

وأشار بيرلتش، إلى حرص الشركة على الأستفادة من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة في السوق المصري لتعزيز قدراتها الإنتاجية وبما يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.