خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والفول والعدس.. والذهب يعوض خسارته

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، كما تراجعت أسعار الفول والعدس والجبن الأبيض واللحوم، بينما عاد الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات ليعوض خسائر الصباح.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت في المزرعة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت في سوق العبور

انخفاض أسعار الفول والعدس والجبن الأبيض واللحوم في الأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته بمنتصف التعاملات